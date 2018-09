Billingshausen

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus ist im Landkreis Göttingen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 63-Jährige kam auf der Bundesstraße 446 zwischen Billingshausen und Reyershausen in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Bus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß am Montagnachmittag wurde der Motorradfahrer aus dem Kreis Northeim so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Die Passagiere des Busses blieben unverletzt. Der 41-jährige Busfahrer erlitt einen Schock.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.Die B 446 blieb gut drei Stunden gesperrt.

Von dpa/frs/RND