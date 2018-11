Borkum

Eine junge Frau hat einen 64-Jährigen auf Borkum im Landkreis Leer offenbar so heftig verprügelt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die stark betrunkene 20-Jährige griff den Mann am Freitagabend gegen 22.15 Uhr aus bisher noch ungeklärten Ursachen an. Vorher sei das Opfer, ebenfalls betrunken, mit dem Fahrrad gestürzt.

Sahen die Verletzungen des 64-Jährigen anfangs nicht so dramatisch aus, verschlechterte sich sein Zustand zusehends, sodass er mit dem Rettungshubschrauber aufs Festland geflogen werden musste.

Die Angreiferin wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen, kurze Zeit später allerdings wieder entlassen. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.

Von lni/sbü/RND