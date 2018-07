Diese Fernverkehrszüge sind betroffen

- IC 141 Amsterdam C - Bad Bentheim - Hannover Hbf - Berlin Ostbahnhof, in Braunschweig Hbf sowie Magdeburg Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- IC 146 Berlin Ostbahnhof - Hannover Hbf - Bad Bentheim - Amsterdam C, in Magdeburg Hbf sowie Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 371 Berlin Ostbahnhof - Göttingen - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt (M) Hbf - Karlsruhe Hbf - Basel SBB - Bern - Interlaken Ost.

- ICE 373 Berlin Ostbahnhof - Göttingen - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt (M) Hbf - Karlsruhe Hbf - Basel SBB - Bern - Interlaken Ost.

- ICE 374 Basel SBB - Karlsruhe Hbf - Frankfurt (M) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Göttingen - Berlin Ostbahnhof.

- ICE 545 Köln Hbf - Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf - Hamm (Westf.) - Hannover Hbf - Berlin Gesundbrunnen, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 548 Berlin Gesundbrunnen - Hannover Hbf - Hamm (Westf.) - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 555 Köln Hbf - Wuppertal Hbf - Hagen Hbf - Hamm (Westf.), in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 558 Hamm (Westf) - Hagen Hbf - Wuppertal Hbf - Köln Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 640 Berlin Gesundbrunnen - Hannover Hbf - Hamm (Westf.) - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 650 Hamm (Westf) - Hagen Hbf - Wuppertal Hbf - Köln Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 855 Köln Hbf - Wuppertal Hbf - Hagen Hbf - Hamm (Westf.), in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 847 Köln Hbf - Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf - Hamm (Westf.) - Hannover Hbf - Berlin Gesundbrunnen, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 857 Köln Hbf - Wuppertal Hbf - Hagen Hbf - Hamm (Westf.), in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 874 Karlsruhe Hbf - Frankfurt (M) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Göttingen - Berlin Ostbahnhof, dieser wird nicht umgeleitet verkehrt und verkehrt auf dem Regellaufweg, allerdings entfällt der planmäßige Halt in Wolfsburg Hbf.

- ICE 940 Berlin Gesundbrunnen - Hannover Hbf - Hamm (Westf.) - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 942 Berlin Hbf (tief) - Hannover Hbf - Hamm (Westf.) - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf, dieser wird nicht umgeleitet und verkehrt auf dem Regellaufweg, allerdings entfällt der planmäßige Halt in Wolfsburg Hbf.

- ICE 996 Frankfurt (M) Flughafen Fernbahnhof - Kassel-Wilhelmshöhe - Göttingen - Berlin Ostbahnhof.

- ICE 1040 Berlin Ostbahnhof - Hannover Hbf - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 1045 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf - Hamm (Westf.) - Hannover Hbf - Berlin Gesundbrunnen, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 1050 Hamm (Westf) - Hagen Hbf - Wuppertal Hbf - Köln Hbf, in Braunschweig Hbf ist ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

- ICE 1052 Hamm (Westf) - Hagen Hbf - Wuppertal Hbf - Köln Hbf, dieser wird nicht umgeleitet und verkehrt auf dem Regellaufweg, allerdings entfällt der planmäßige Halt in Wolfsburg Hbf.

- ICE 1590 Frankfurt (M) Flughafen Fernbahnhof - Kassel-Wilhelmshöhe - Göttingen - Berlin Ostbahnhof.

- ICE 1695 Berlin Ostbahnhof - Göttingen - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt (M) Flughafen Fernbahnhof.

- IC 1915 Berlin Ostbahnhof - Hannover Hbf - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf - Köln Hbf - Mannheim Hbf - Stuttgart Hbf - Tübingen Hbf.

- IC 2011 Berlin Ostbahnhof - Hannover Hbf - Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf - Köln Hbf - Mannheim Hbf - Stuttgart Hbf.