Bohmte

Bei einem Feuer in einem Hundezuchtbetrieb in Bohmte (Kreis Osnabrück) sind am Freitag mehrere Tiere gestorben. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden unter dem Dach des Hauses ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Dort sei Stroh gelagert gewesen. Die beiden Bewohner konnten sich unverletzt nach draußen retten. Für viele der Hunde kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie kamen in den Flammen um. Um wie viele Tiere es sich handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Weil sich der Brand bereits auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatte, konnte die Feuerwehr das Haus nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Von lni/RND