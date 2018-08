Clausthal-Zellerfeld

Erneut sind Hunderte Motorradfahrer im Harz als Raser aufgefallen. Alleine im Bereich der Polizeiinspektion Goslar wurden am Wochenende gut 360 Biker geblitzt. 59 davon waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. In einem Tempo-60-Bereich bei Dammhaus wurde ein Biker mit 129 Stundenkilometern geblitzt.

Den Negativrekord stellte ein Motorradfahrer auf, der auf der Bundesstraße 242 nahe Clausthal-Zellerfeld mit Tempo 190 gemessen wurde. Im drohen jetzt mindestens 600 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot. Sollte die zuständige Bußgeldbehörde beim Landkreis Goslar auf Vorsatz entscheiden, würde sich das Bußgeld auf 1200 Euro verdoppeln. „Wenn jemand 90 Kilometer zu schnell unterwegs, bei dem muss man schon Vorsatz vermuten“, sagte Torsten Ahrens, Leiter des Polizeikommissariats Bad Harzburg.

„Das ist bei uns leider Normalität“

Bereits am vorangegangenen Wochenende waren im Oberharz fast 500 Motorradfahrer als Raser erwischt worden. 48 davon waren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Auch damals wurde ein Motorradfahrer mit 190 in einem Tempo-100-Abschnitt gemessen.

„Die hohe Zahl der Raser ist bei uns leider Normalität“, sagte Ahrens. Wegen der vielen kurvigen Strecken sei der Harz vor allem an Sommerwochenenden bei den Motorradfahrern sehr beliebt. Auch weil viele Biker zu schnell unterwegs sind, gibt es immer wieder schwere Unfälle mit Verletzten und Toten. Die Polizei kontrolliert den Verkehr deshalb regelmäßig an unterschiedlichen Stellen.

Dabei erwischen die Beamten allerdings nicht nur Motorradfahrer. An diesem Wochenende wurden alleine im Bereich der Polizeiinspektion Goslar auch fast 800 Autofahrer geblitzt.

Von frs/dpa/RND