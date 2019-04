Hannover/Bielefeld

Wegen eines Lastwagenunfalls hat die Polizei am Autobahnkreuz Bielefeld am frühen Freitagmorgen die A2 in Richtung Hannover gesperrt. Der Gefahrguttransporter war gegen 4 Uhr auf der Zufahrt von der A33 auf die A2 von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger kippte auf dem unbefestigten Seitenstreifen um. Derzeit drohe er eine Böschung hinabzustürzen, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Der Anhänger habe Gefahrgut in flüssiger Form geladen. Worum es sich handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Sperrung werde voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Zur Bergung sei vermutlich ein Kran notwendig.

Auf der stark befahrenen Autobahn zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin bildete sich bereits am frühen Morgen ein Stau von zehn Kilometern Länge. Es wird geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

