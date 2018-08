Delmenhorst

In Delmenhorst ist ein betrunkener 34-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in ein fremdes Haus eingebrochen und hat sich dort schlafen gelegt. Der Mann hatte die Glasscheibe einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Syker Straße eingeschlagen und war so in das Wohnzimmer gelangt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nachdem er sich dort hingelegt hatte und eingeschlafen war, wurde er von der alarmierten Polizei geweckt. Da sich der 34-Jährige daraufhin äußerst aggressiv verhielt und sich weigerte, das Haus zu verlassen, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Von jos/RND