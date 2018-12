Hannover

Nun ist es offiziell: Bernhard Witthaut wird Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) teilte am gestrigen Dienstagmittag mit, was bereits spekuliert worden war: Der bisherige Präsident der Polizeidirektion Osnabrück wird zum 1. Januar 2019 den Geheimdienst übernehmen.

„Herr Witthaut ist genau die Persönlichkeit, die an der Spitze gebraucht wird“, begründete Pistorius seine Entscheidung. Der 63-Jährige würde das gesuchte Profil genau erfüllen, auch, wenn er das Amt zunächst mit einer Frau besetzen wollte. Allerdings sei keine geeignete Kandidatin verfügbar gewesen. Überdies habe er mit Witthaut seit 2013 vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das Kabinett habe seinem Vorschlag geschlossen zugestimmt.

Personalie ist Reaktion auf V-Mann-Panne

Witthaut übernimmt damit den Posten von Maren Brandenburger. Die ehemalige Behördenleiterin hatte im Anschluss an die Verfassungsschutzpanne um einen enttarnten V-Mann aus Göttingen im November um die Entbindung von ihren Aufgaben gebeten. Ein interner Bericht hatte zuvor ergeben, dass Organisationsversagen ursächlich für die Panne war. Inzwischen arbeitet Brandenburger als Referatsleiterin im Sozialministerium.

Mit dem Wechsel an der Spitze will der Innenminister nun auch mit dem Behördenversagen aufräumen. „Wir ziehen daraus unsere Schlüsse“, sagte der Sozialdemokrat. Es werde „weitere organisatorische Veränderungen geben“. Die Pläne des neuen Verfassungsschutzpräsidenten dazu blieben allerdings im Vagen: „Ich werde mir die Behörde genau anschauen und dann gemeinsam mit den Kollegen eine Strategie erarbeiten.“ Er trete sein neues Amt unbefangen an.

Ist Witthaut nur Übergangslösung?

Darüber, ob der neue Mann an der Spitze der Behörde tatsächlich unbefangen ist, spekulierte man indes in Oppositionskreisen. Der Grund: Witthaut hat ein SPD-Parteibuch. Stefan Birkner ( FDP) sagte der NP: „Ich finde es nicht richtig, dass die Sicherheitsbehörden politisiert werden.“ Es sollte bei der Besetzung des Amtes nicht um die Parteizugehörigkeit gehen, sondern um Qualitäten. Dennoch genieße der neue Präsident zunächst sein Vertrauen. Mit Blick auf Witthauts Alter stellte er aber in Zweifel, dass es sich um eine langfristige Besetzung handele und kritisierte: „Die notwendigen Reformen und Optimierungen kann er lediglich anstoßen und erste Schritte umsetzen.“

Helge Limburg (Grüne) stellte klar: „Wir haben weiterhin viele Fragen zur Beobachtung der linken Szene Göttingens.“ Dass sich Pistorius bei dem Vorschlag gegen die CDU durchgesetzt habe, begrüße man allerdings. Offiziell trug die CDU die Personalie um Witthaut mit. Hinter vorgehaltener Hand hieß es allerdings, dass man sich einen Kandidaten gewünscht habe, der mehr Erfahrungen im Bereich des Verfassungsschutzes mitbringt.

Michael Maßmann übernimmt die Stelle des Osnabrücker Polizeipräsidenten.

Von Mandy Sarti