Hannover

„Unser Mann in Brüssel“ – seitdem Kollege Burkhard Balz (CDU) auf sein Mandat im Europäischen Parlament verzichtet hat, um Vorstand der Deutschen Bundesbank zu werden, steht Bernd Lange (SPD) diese Bezeichnung zu. Einstimmig hat ihn der SPD-Unterbezirk Region Hannover als Kandidaten für die Europawahl 2019 nominiert.

Glückwunsch, Herr Lange. Wie groß sind Ihre Chancen, auch künftig Hannover und Niedersachsen in Brüssel zu vertreten?

Hannover ist mit 8000 Mitgliedern der größte SPD-Unterbezirk in ganz Deutschland. Die 100-prozentige Zu­stimmung hat mich wirklich gerührt. Auf der Landesliste rechne ich mit Platz 1, auf der Bundesliste mit Platz 3 oder 4. Mit mir ist also weiter zu rechnen.

In der laufenden Legislaturperiode sind Sie Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament geworden. Wie sehr macht Ihnen dabei US-Präsident Trump das Leben schwer?

Allein Trumps Autozölle könnten Deutschland jedes Jahr sieben Milliarden Euro kosten. Das würde kein Land härter treffen und natürlich das Autoland Niedersachsen besonders stark. Der US-Präsident ist nicht bereit, auf das Angebot der EU-Kommission zur Abschaffung aller Autozölle beider Seiten einzugehen.

Können Sie ihn eines Besseren bekehren?

Na ja, von bekehren will ich bei Donald Trump nicht sprechen. Nicht mal, obwohl unsere Argumente die besseren sind. Aber wir stehen in dieser Frage geschlossen. Je stärker die Auseinandersetzung mit Trump wird, desto mehr handeln wir als vereintes Europa. Ein einziges Land kann nicht mehr bestehen in einer globalisierten Welt.

Oft aber bröckelt das vereinte Europa – gerade am östlichen Rand, in Ungarn und Polen – oder?

Bei den Differenzen geht es meistens um Flüchtlingsfragen – und das, obwohl die Zuwandererzahlen deutlich gesunken sind. Wir brauchen dringend eine abgestimmte europäische Flüchtlingspolitik und Küstenwache.

Um die Flüchtlinge wieder in ihre Heimatländer zu bringen oder um sie aufzunehmen, ohne dass Boote tagelang von einem Land zum anderen steuern?

Die Ankommenden müssen solidarisch aufgenommen werden – und nicht nur da, wo sie gerade angekommen sind. Bei diesem Grundsatz ist Ungarn der Hauptblockierer. Leider.

Sollte die EU dann nicht die Zuschüsse für Ungarn kürzen?

Das geschieht schon. Künftig werden wir an Zuschüsse Bedingungen knüpfen. Rechtsstaatlichkeit ist eine der wichtigsten Bedingungen.

Wenn man Bürger zur Arbeit des Europäischen Parlaments befragt, hört man immer wieder Klagen über die Regulierungswut – angefangen von der Krümmung bei Gurken bis hin zum neuen Halogenverbot.

Bei den Gurken ging es nur um eine Forderung des Handels für eine einfache Verpackung. Das wurde dann doch nicht durchgesetzt. Das Ha­logenverbot haben wir im Konsens entschieden. Wir machen Schluss mit Stromfressern. Die hitzigen Diskussionen hätten früher laufen können. Ich bin sehr froh über viele Regulierungen, denn wie stünde es sonst beispielsweise mit der Wasserqualität? In 28 Prozent aller in Niedersachsen entnommenen Proben haben wir einen zu hohen Nitratgehalt festgestellt. Anderes Thema, aber für mich ebenso wichtig, weil es unser Bundesland angeht: Der Handelsausschuss hat das Antidumpinggesetz auf den Weg gebracht. Das schützt die Wirtschaft am Standort Salzgitter vor Billigimporten aus China. Das schützt auch unsere Auto- und Agrarindustrie.

Was wird die dringlichste Aufgabe des künftigen EU-Parlaments sein?

Wir müssen raus aus der sozialen Schieflage. Stabilität und Sicherheit sind unsere Ziele.

Von Vera König