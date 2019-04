Lohne

Menschenwürdige Pflege ist angesichts knappen Personals, geringer Löhne und einer immer älter werdenden Gesellschaft eine der großen Baustellen in Deutschland. Für ihre Idee einer Hygieneklappe am Pflegebett, mit der sich zum Beispiel verschmutzte Windeln schnell aus dem Weg schaffen lassen, hat eine Pflegeschülerin aus Sachsen eine Auszeichnung bekommen - und das aus besonderen Händen: Die schwedische Königin Silvia war dafür am Mittwoch eigens ins niedersächsische Dorf Kroge im Landkreis Vechta gereist. „Pflegerinnen und Pfleger auf der ganzen Welt sind die wahren Helden der Arbeit“, sagte die 75-Jährige anlässlich der Vergabe des Queen Silvia Nursing Awards.

Neuer Anzug für den königlichen Besuch

Die 38 Jahre alte Preisträgerin Annette Löser bekam das mit 6000 Euro dotierte Stipendiat. Seit 2013 vergibt die Königin den Preis, der sich an Nachwuchskräfte in der Pflege richtet. Inzwischen wird die Auszeichnung nicht nur in Schweden, sondern auch in Finnland und Polen verliehen - und zum zweiten Mal nun in Deutschland.

„Es ist das erste Mal überhaupt, dass wir hier königlichen Besuch haben“, sagte der Bürgermeister der Stadt Lohne, zu der Kroge gehört, Tobias Gerdesmeyer. Eigens für den Anlass habe er sich einen neuen Anzug gekauft, verrät der CDU-Politiker. Darauf, sich eine gelbe Krawatte umzubinden, habe er aber auf Anraten seiner Frau verzichtet.

Mehr als 1000 Menschen aus Kroge und Umgebung erwarteten die Königin. Fähnchenschwingend standen sie vor dem Altenstift St. Anna, deren Betreiber Partner des Queen Silvia Nursing Awards sind und den Wohnbereich „Silvia“ für Demenzkranke eingerichtet haben. Dessen Pflegephilosophie orientiert sich an dem Konzept der Stiftung Silviahemmet und will den Erkrankten in ihren letzten Lebensjahren noch einmal besondere Lebensqualität geben.

Auch die Mutter der Königin litt an Demenz

In Deutschland haben etwa 1,7 Millionen Menschen Alzheimer oder eine andere Demenzerkrankung. Unter Demenz werden verschiedene Leiden zusammengefasst, bei denen die geistige Leistungsfähigkeit sehr stark zurückgeht. Die weitaus meisten Betroffenen haben Alzheimer. Betroffene verlieren innerhalb von Jahren geistige Fähigkeiten und verändern sich in ihrer Persönlichkeit. Die Erkrankung führt in der Regel zu Hilflosigkeit und schwerster Bedürftigkeit sowohl in psychischer als auch in körperlicher Hinsicht. Viele erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv.

Auch die Mutter der Königin war an Demenz erkrankt. Auch deshalb richtet sich das Augenmerk der 75-Jährigen auf den Pflegeberuf. Die Arbeit sei nicht einfach, aber sehr wichtig - „auch für unsere Seele“. Sie bewundere Menschen, die diesen Beruf ergreifen und sei sehr dankbar dafür.

