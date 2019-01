DINKLAGE

Niedersachsen ist auf einem guten Weg – das stellt Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) gleich zu Beginn seines Fazits nach der zweitägigen Klausurtagung in Dinklage heraus. Doch für 2019 setzt sich die Große Koalition neue Schwerpunkte. Im Fokus stehen Wohnungsbau, Europa, die Wirtschaft und das neue Polizeigesetz.

Mietmarkt soll entzerrt werden

„Die Mietmärkte sind angespannt – auch im ländlichen Raum“, sagt Weil mit Blick auf den Wohnungsmarkt in Niedersachsen. Man müsse den Wohnungsbau ankurbeln, so das Ergebnis. Konkret meint das: Das Bauen soll in Niedersachsen künftig erleichtert werden. Noch in diesem Jahr soll hierzu ein neuer Vorschlag für die niedersächsische Bauordnung vorliegen. Überdies soll auch der Anteil an mit öffentlichen Geldern geförderten Sozialwohnungen gesteigert werden.

Nicht das einzige Thema, das Weils Kabinett bewegt. Auch das umstrittene Polizeigesetz spielt für die rot-schwarze Landesregierung eine entscheidende Rolle. In einer „Zeit der Umbrüche“ wolle man die „notwendigen rechtlichen Grundlagen“ schaffen. Derzeit stockt die Beratung wegen verfassungsrechtlicher Bedenken.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) verwies in seinen Plänen für 2019 darauf, dass man auf dem richtigen Weg sei, Niedersachsen „wetter- und zukunftsfest“ zu machen. Er lobte den Plan, 2019 die verbindliche Schuldenbremse einzuführen und verkündete, dass man sich im kommenden Jahr dafür einsetzen wolle, Unternehmensgründungen voranzubringen. Geplant ist eine Gründungsprämie von 10 000 Euro fürs Handwerk.

Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen

In seinen Ausführungen verwies der Christdemokrat aber auch darauf, dass die Wirtschaft vor neuen Herausforderungen stehe. Vor allem die Automobilindustrie müsse sich darauf einstellen, Wasserstoff zu einem zukunftsfähigen Thema zu machen. Gerade in Bezug auf die Autobranche verwies er auf den bevorstehenden Brexit.

Europaministerin Birgit Honé ( SPD) führte nicht nur wegen Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union, sondern auch wegen der bevorstehenden Europawahl aus, dass man vor einen „bedeutungsvollen Jahr“ stehe.

Von Mandy Sarti