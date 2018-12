Barnstorf

Ein Mann ist mit seinem Auto in Barnstorf ( Landkreis Diepholz) gegen einen Baum gekracht und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, driftete der Wagen des 50-Jährigen am Dienstagabend auf einer geraden Straße immer weiter nach links - zunächst über die Gegenfahrbahn und dann frontal gegen den Baum. Warum dies passierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch am Unfallort.

