Verden

Mehrere Böschungsbrände bei Verden sorgen seit Freitagnachmittag für erhebliche Behinderungen bei der Deutschen Bahn. Die Strecke zwischen Hannover und Bremen ist für den Zugverkehr komplett gesperrt worden. Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn werden nach Unternehmensangaben umgeleitet. Im Nahverkehr fallen die Verbindungen aus, einen Ersatzverkehr gibt es nicht.

Weil es im Mai kaum geregnet hat, ist die Gefahr von Waldbränden in Niedersachsen in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. In einigen Landesteilen gilt mittlerweile die höchste Warnstufe.

Behinderungen gab es am Nachmittag auch im Großraum Hannover. Dort war wegen eines Polizeieinsatzes die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Hannover-Bismarckstraße gesperrt, was zu Zugausfällen und Verspätungen führte.

Von frs