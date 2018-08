Hannover

Wer mit der Bahn von Hannover nach Wolfsburg fahren will, braucht in diesen Tagen Geduld und Nerven. Seit Donnerstag ist die wichtige ICE-Strecke gesperrt, weil bei dem Unwetter vor vier Tagen mehrere Bäume auf die Gleise und Oberleitungen gestürzt waren. Die Sperrung hält deutlich länger an als zunächst geplant: Die Züge werden bis Mittwoch über Braunschweig umgeleitet, Bahnkunden müssen rund eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen.

Über die genaue Dauer der Sperrung machte die Bahn am Montag auf ihrer Internetseite allerdings widersprüchliche Angaben – und sorgte damit für Verwirrung bei ihren Kunden. In einer Übersicht mit aktuellen Sperrungen gab die Deutsche Bahn seit dem Wochenende den Mittwoch, 15. August, als Datum für die Freigabe der Strecke an. Wer am Montagmorgen in der Fahrplanauskunft eine aktuelle Verbindung aufrief, dem wurde hingegen der Hinweis eingeblendet, die Strecke werde voraussichtlich gegen 12 Uhr am heutigen Tag wieder freigegeben.

In der App der Deutschen Bahn wurde auch am Nachmittag noch der falsche Hinweis angezeigt. Quelle: Screenshot/RND

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte die unterschiedlichen Angaben gegenüber dieser Zeitung mit einem Fehler im System, der umgehend behoben werde. Während auf der Internetseite der Bahn seit dem frühen Nachmittag der korrekte Hinweis eingeblendet wird, bekommen Nutzer der Mobil-App jedoch weiterhin die falschen Angaben angezeigt.

Der gesperrte Abschnitt zwischen Hannover und Wolfsburg ist für den Fernverkehr der Bahn wichtig. Hier verläuft die zentrale Strecke für viele ICE aus Nordrhein-Westfalen durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis nach Berlin. Zudem sind die Regionalzüge der Enno-Bahn auf der Strecke Hannover – Gifhorn – Wolfsburg betroffen. Das Unternehmen hat zwischen Dollbergen und Meinersen einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Von frs/RND