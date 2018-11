Rastede

Das hätte auch böse enden können: Eine Regionalbahn ist in Rastede (Kreis Ammerland) beinahe mit einem Bagger zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Bauarbeiter habe entgegen den Sicherheitsvorschriften mit seinem Bagger direkt auf einem Bahnübergang auf der Strecke von Wilhelmshaven nach Oldenburg gearbeitet, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Lokführer konnte am Dienstag den Zug mit einer Notbremsung gerade noch rechtzeitig stoppen. Verletzt wurde niemand.

Die Bahn lässt den Bahnübergang in Rastede gerade sanieren. Deshalb war der Baggerfahrer dort beschäftigt. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Von RND/dpa