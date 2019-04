Bad Münder

Feueralarm in Bad Münder am Donnerstagmorgen: Starker Rauch quoll gegen 5.26 Uhr aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der 61-jährige Bewohner wählte selbst den Notruf. Als die Feuerwehr eintraf, brannte eine Matratze in einem unbewohnten Zimmer. Der Brand war schnell gelöscht, doch die Ursache für das Feuer überraschte dann doch: Der Akku eines offenbar defekten Mobiltelefons ist wohl für den Brand verantwortlich. Es befand sich in der Berufsbekleidung eines 61-Jährigen. Diese brannte ebenfalls.

Die Feuerwehr belüftete das Haus. Ein Schaden am Gebäude ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Von RND/sbü