Hannover

Der Lastwagenhersteller MAN und der Hamburger Hafenkonzern HHLA werden in den kommenden Jahren automatisierte und autonom fahrende Lkw unter realen Bedingungen testen - auch auf der Autobahn 7 in Niedersachsen. Die beiden Unternehmen hätten einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben, teilte die HHLA am Montag mit. Als Testumfeld für die Praxiserprobung sollen der HHLA Containerterminal Altenwerder und eine rund 70 Kilometer lange Autobahnstrecke auf der A7 dienen.

Testbetrieb startet 2020

Zwei Prototypen-Trucks, die mit elektronischen Systemen ausgestattet sind, sollen an der Anschlussstelle Soltau-Ost vollautomatisch auf die A7 fahren und auf dem Containerterminal in Hamburg die Be- und Entladung abwickeln. Die laufende Vorbereitungsphase soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein und die technischen Rahmenbedingungen definieren.

Von Januar 2019 bis Juni 2020 werde auf dem Prüfgelände von MAN in München die technische Entwicklung geleistet, ehe zwischen Juli und Dezember 2020 der eigentliche Erprobungsbetrieb vorgesehen sei. Es werde ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sein, der bei Bedarf eingreifen kann.

