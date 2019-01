Lüneburg

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 41 in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einen entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag zwischen Schnega und Bergen (Dumme).

Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte in der Folge nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Die drei Personen in dem anderem Wagen wurden teilweise schwer verletzt, so dass neben der Feuerwehr auch mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber alarmiert wurden.

Die Kreisstraße wurde für die Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme bis in die Nachmittagsstunden teilweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell an.

Von RND/sis