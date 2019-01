Braunschweig

Mit einem gestohlenen Auto und Tempo 180 ist ein 21-Jähriger in Braunschweig vor der Polizei geflohen. Der Mann wurde in der Nacht zum Freitag in der Innenstadt gestoppt und verhaftet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus dass der junge führerscheinlose Mann Drogen genommen hatte. Nach ersten Erkenntnissen soll er in Nacht ein Auto im Landkreis Peine gestohlen haben.

Kontrolle auf der A2

Gegen 3 Uhr wollten Polizisten den Wagen auf der Autobahn 2 kontrollieren. Der Fahrer verlangsamte zunächst, beschleunigte dann aber und floh Richtung Berlin. Er nahm die Abfahrt Braunschweig-Ost und fuhr teilweise mit 180 Stundenkilometern Richtung Innenstadt. Dort missachtete er mehrere rote Ampeln, rammte geparkte Autos und nutze mit teilweise 160 Stundenkilometern auch den Gegenfahrstreifen.

Mann wehrt sich gegen Festnahme

Bei der Festnahme leistete der Mann dem Polizeibericht nach Widerstand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Richter soll über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden. Die Polizei stellte den gestohlenen Wagen sicher.

Von RND/dpa