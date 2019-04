Aurich

Ostfriesische Feuerwehrleute haben am Karfreitag eine gute Tat vollbracht: Die Tierrettung der Kreisfeuerwehr Aurich war am Morgen alarmiert worden, weil sich ein junger Rehbock in das Hafenbecken der Stadt verirrt hatte. Das sichtlich verängstigte Jungtier konnte mit einem behutsamen Griff aus dem Wasser geholt und wieder an Land gebracht werden, teilte die Feuerwehr mit. Anschließend wurde es einem Tierarzt übergeben.

Dass Tiere im Hafenbecken landen ist nicht so selten: Auch in Bremerhaven hat die Polizei schon mal ein Reh aus dem Wasser gerettet.

Von RND/lni