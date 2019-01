Oldenburg

Ein stark an Demenz leidender Mann ist am Neujahrstag stundenlang verschwunden und offenbar 26 Kilometer zu Fuß durch die Gegend geirrt. Die Polizei suchte mit der Untersützung eines Hubschraubers und eines Diensthundführers nach dem Senior, tielten die Beamten am Mittwoch mit.

Der 81-Jährige war um 10 Uhr von Mitarbeitern eines Altenpflegeheims in Oldenburg vermisst gemeldet worden. Erst gegen 16 Uhr meldete sich ein Anwohner aus dem Friesoyther Ortsteil Altenoythe und gab an, einen älteren und orientierungslosen Mann aufgegriffen zu haben: es handelte sich um den Vermissten aus Oldenburg.

Der 81-Jährige hat die 26 Kilometer bis Altenoythe vermutlich zu Fuß zurückgelegt. Der Mann war wohlauf und wurde nach Oldenburg zurückgebracht.

