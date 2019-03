Hannover

Mehr Vorschuss, aber weniger Geld fließt in die Kassen zurück: Von säumigen Elternteilen erhält der Staat in Niedersachsen immer seltener den von ihm gezahlten Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden zurück. Die sogenannte Rückgriffsquote sank von 20 Prozent im Jahr 2017 auf rund 13 Prozent im vergangenen Jahr, gab Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) am Dienstagabend in Hannover bekannt. „Die Rückgriffszahlen sind ernüchternd“, rügte sie. „Bundesweit liegt Niedersachsen zwar im Durchschnitt, aber die Rückgriffsquote ist insgesamt zu niedrig.“ In Niedersachsen blieben Bund und Land im Vorjahr mit einem Anteil von je 40 Prozent, Kommunen mit 20 Prozent auf 190 Millionen Euro sitzen.

Reimann droht gezieltere Strafen an

Das will die Sozialministerin durch einen „Rückgriffspakt“ mit den kommunalen Spitzenverbänden nun ändern. Ihr Haus soll Empfehlungen für Standards erarbeiten und sich mit den Kommunen auf eine „neue Systematik“ in den Verfahrensabläufen verständigen. Denn je nach Kommune gibt es in Niedersachsen bisher Rückflüsse zwischen 1 und 21 Prozent. Gegen säumige Zahler soll künftig auch gezielter mit Ordnungsstrafen vorgegangen werden. „Wir lassen die Unterhaltspflichtigen nicht aus ihrer Pflicht, die finanzielle Verantwortung zu übernehmen“, kündigte Reimann an.

Seit 2017 Verdopplung der Fälle

Hintergrund: Nach einer 2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung war der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich größer geworden. Vor 2017 galt der Anspruch auf den Vorschuss nur für Kinder bis zwölf Jahre und nur maximal 72 Monate lang. Seitdem fließt Geld bis zum 18. Geburtstag, und ohne zeitliche Begrenzung. Die Ausgaben beim Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Mütter und Väter in Niedersachsen stiegen somit drastisch an. Reimann: „Wir haben seit der Gesetzesänderung 2017 eine Verdopplung der Fälle.“

Für Unterhaltsverpflichtungen von Elternteilen, die nicht für ihren Nachwuchs zahlen, wurden 2018 im Lande staatliche Vorleistungen von 218,4 Millionen Euro gezahlt. Bei den Erstattungen des Vorschusses, der 2018 rund 84.000 Kindern und Jugendlichen zugute kam, verzichtet das Land zugunsten der Kommunen auf seinen Erstattungsanteil.

Reimann : 100-prozentige Rückflussquote illusorisch

Alleinerziehende erhalten staatliche Finanzhilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Sie soll nach Möglichkeit von den säumigen Zahlern - in der Praxis zumeist Väter - wieder zurückgeholt werden. Allerdings ist nicht in allen Fällen der andere Elternteil eines Kindes bekannt, am Leben oder finanziell in der Lage, zu zahlen. Eine 100-prozentige Rückflussquote wäre daher illusorisch, sagte Reimann. Der Trend sei in anderen Bundesländern ähnlich - mit Ausnahme von Bayern, das bei Rückforderungen auch die Finanzämter einschalte.

Von RND/lni