Adenstedt

Das ist wirklich ungewöhnlich: Bei Landwirt Boris Lauenroth in Adenstedt ist gerade Erntezeit für Erd- und Himbeeren – und das mitten im November! Der warme und trockene Sommer sorgte dafür, dass auf dem Feld und in den Gewächshäusern etliche Pflanzen später dran sind als sonst. Die aktuell milden Temperaturen tragen den Rest dazu bei.

Die Erdbeeren sind in Folientunneln

Lauenroth pflanzt in sogenannten Folientunneln unter anderem in großen Mengen spezielle Erd- und Himbeersorten an, die sowieso einige Wochen später als die üblichen Gartenbeeren blühen. Dennoch: Eigentlich hätte auch deren Erntezeit unter normalen Bedingungen schon längst vorüber sein müssen. „Bei den Himbeeren hätte ich es vielleicht noch erwarten können, aber bei den Erdbeeren ist normalerweise Mitte Oktober endgültig Schluss“, so Lauenroth.

In erster Linie haben jedoch die hohen Temperaturen in diesem Jahr dafür gesorgt, dass die Ernte immer noch läuft. Lauenroth schätzt, dass diese auch noch bis maximal zum 25. November andauern wird – sofern es vorher nicht heftig friert.

Ernte dauert bis Maximal 25. November an

Erlebt hat der Landwirt so etwas wie in diesem Herbst noch nie. „Im letzten Jahr hatten wir das genaue Gegenteil, wegen der vielen Feuchtigkeit war da schon im September Schluss mit der Beerenernte.“ Und nicht nur bei den Pflanzen ist von der Winterpause noch keine Spur: Zwischen den Erd- und Himbeeren bei Lauenroth summen noch immer munter Hummeln und Bienen.

Grünkohl pflanzt der Adenstedter ebenfalls an. Dass dieser im November wächst, ist zunächst nicht ungewöhnlich – doch auch dieser ist wegen der Trockenheit im Sommer zumindest ein bisschen später dran als normalerweise üblich. „Dass er zeitgleich mit den Beeren geerntet wird, macht die Sache noch verrückter“, lacht Lauenroth.

Boris Lauenroth mit den reifen Himbeeren. Quelle: Dennis Nobbe

Nun hofft der Adenstedter darauf, dass es im Winter ausreichend Regen gibt. „Anderenfalls könnte es im nächsten Jahr große Probleme geben. Unter anderem das Wintergetreide, Mais und Kartoffeln hätten darunter zu leiden“, erklärt Lauenroth.

Von Dennis Nobbe