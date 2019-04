Verden

Der Unfall mit einem schwer verletzten Mitarbeiter im Ritter-Rost-Magic-Park in Verden geht auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurück. Das ist das Ergebnis der Untersuchung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Celle. „Im Normalfall und zukünftig ist eine Wiederholung grundsätzlich auszuschließen“, sagte Behördenleiter Thomas Knobloch am Freitag.

Nach Polizeiangaben war ein 60 Jahre alter Mitarbeiter des Freizeitparks von einer Achterbahn erfasst und schwer verletzt worden. Park-Geschäftsführer Thomas Lewandrowski zufolge lief der Mann bei Reparaturarbeiten in die laufende Bahn und wurde vom Zug erfasst. „Hierbei erlitt er Brüche am Bein. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, hatte Lewandrowski am Mittwoch gesagt.

TÜV prüft Achterbahn

Mit der Bahn hatte es bereits vor dem Arbeitsunfall Probleme gegeben. „Die Gründe sind noch nicht bekannt und werden zur Zeit durch den TÜV Nord überprüft“, sagte Lewandrowski. Am Freitag war der Park zunächst nicht erreichbar. Die Achterbahn darf erst nach einer Freigabe durch die Bauaufsicht der Stadt Verden wieder betrieben werden. Diese wartet dafür auf eine positive Stellungnahme des Sachverständigen, wie Birgit Koröde sagte, die bei der Stadt den Fachbereich Stadtentwicklung leitet. Zu diesem gehört auch die Bauaufsicht.

