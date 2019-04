Celle

Er läuft und läuft und läuft: Der Prozess gegen den Hildesheimer Hassprediger Ahmad Abdulazziz Abdullah A. alias Abu Walaa und vier Mitangeklagte könnte bis weit in den Sommer hinein dauern – und noch länger. Das Oberlandesgericht ( OLG) Celle, wo sich der 35-Jährige und die Mitglieder seines mutmaßlichen Netzwerks seit Herbst 2017 verantworten müssen, hat am Dienstag Prozess-Termine bis zum 28. August bekannt gegeben.

Hildesheimer Moschee 2017 geschlossen

Die Generalbundesanwaltschaft wirft Abu Walaa vor, junge Menschen radikalisiert und Männer, Frauen sowie Kinder zum so genannten Islamischen Staat (IS) nach Syrien und in den Irak geschickt zu haben. A. war der Hauptprediger des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) Hildesheim. Der Verein ist seit März 2017 verboten, die Moschee geschlossen. Der 35-Jährige sitzt seit November 2016 in U-Haft.

Mehr als 100 Tage schon verhandelt

Weit über 100 Tage wurde in Celle bereits verhandelt. Und ein Ende ist nicht absehbar: Laut OLG soll der Prozess, so er über den 28. August hinaus läuft, weiterhin jeweils dienstags und mittwochs stattfinden.

Von Britta Mahrholz