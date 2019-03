Hannover

Hier eine offene Wunde neu verbinden, dort eine Spritze geben. Überall aufmunternde und tröstende Worte finden. Wer in der ambulanten Pflege arbeitet, hetzt von Termin zu Termin. 16 000 Menschen in Niedersachsen sind auf diese Hilfestellung angewiesen. Doch ohne Einigung vorm Schiedsgericht droht das Aus.

Die Arbeitgeberverbände der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) und der Diakonie drohen an, die Reißleine zu ziehen. Beide Verbände decken etwa 15 Prozent der ambulanten Pflege ab – und zahlen dafür nach Tarif. Der Vollstundensatz liege bei 45 Euro, rechnet Wirtschaftsprüfer Rainer Cech vor. Dazu kommen Kosten für An- und Abfahrt. Genau die machen das größte Problem aus.

Eine Fahrt zum Patienten dauere durchschnittlich sechs Minuten, sagt Rüdiger Becker von der Diakonie. Die Kostenträger aber, also die Kassen, würden lediglich drei Minuten erstatten. Bei insgesamt 50 000 Hausbesuchen pro Jahr lässt sich schon die erste Deckungslücke errechnen. Cech hat anhand der von den Pflegediensten übersandten Daten ermittelt, dass zur kostendeckenden Vergütung gut 20 Prozent fehlen. 72 Prozent der ambulanten Dienste haben im Jahr 2016 Verluste gemacht.

Leistungen werden schon eingestellt

„Die Kassen in Niedersachsen sind dabei, die ambulante Pflege an die Wand zu fahren“, warnt Rifat Fersahoglu-Weber für die AWO. Viele Pflegedienste seien wirtschaftlich am Ende. Alle hätten Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden. Bestimmte Leistungen wie etwa hauswirtschaftlicher Einsatz müssten bereits eingestellt werden.

Der Durchschnittsverdienst einer Pflegefachkraft liege in Niedersachsen 2500 Euro, sagt Becker. In Baden-Württemberg würden 600 Euro mehr bezahlt. Wer hier bei der AWO und der Diakonie arbeitet, erhält durchschnittlich 3000 Euro. Heißt: Bei vielen Pflegedienstanbietern wird weniger als der Durchschnitt gezahlt. Oft müssen die Mitarbeiter eigene Autos nutzen und erhalten gar kein Geld für die Fahrtzeiten.

AWO und Diakonie warnen vor „Rennpflege“

Die Kassen argumentieren laut Cech, in Niedersachsen seien die Kosten für Pflegedienstleistungen zu hoch und die Umsätze der Mitarbeiter pro Stunde zu gering. Man brauche eine Leistungsverdichtung. AWO und Diakonie warnen dagegen vor einer „Rennpflege“. Für menschliche Zuwendung bleibe schon heute kaum Zeit.

Mit diesem Problem müssen sich am Donnerstag, 21. März, und Anfang April Schiedsgerichte beschäftigen. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann hofft auf eine Lösung. Der Spruch der Schlichtungsstelle ist verbindlich – beiden Seiten, Kassen und Pflegedienstanbietern, steht allerdings danach noch der Klageweg offen. Das dürfte Monate dauern.

Vergütungen sind „realitätsfern“

„Die aktuellen Vergütungen in der ambulanten Pflege sind realitätsfern“, findet Fersahoglu-Weber. Ohne Anpassung der Refinanzierung müssten die Arbeitgeberverbände ihren Mitgliedern den Ausstieg empfehlen. Die Kassen sollten die Folgen von Betriebsschließungen überdenken. Stationäre statt ambulanter Pflege koste wesentlich mehr Geld.

Der AWO-Experte fordert die Politik auf, grundsätzlich das System der Pflegeversicherung zu überarbeiten. Die Zeit dränge, denn schon jetzt sei die Unterversorgung mit Pflege in Niedersachsen dramatisch.

Von Vera König