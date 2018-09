Oldenburg

Am frühen Freitagmorgen gegen drei Uhr ist es schon wieder passiert: Im Baustellenbereich auf der Autobahn 29 ist ein Kranfahrer aus Bremen mit seinem 60 Tonnen schweren Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr sich der Kran zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Oldenburg-Ost zwischen Grünstreifen und Schutzplanke fest. Für die aufwendige Bergung des Krans hat die Polizei eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden eingerichtet. Die Bergungsarbeiten werden bis etwa 16 Uhr andauern, so die Schätzung. Der Ratschlag an alle Autofahrer: Den Bereich weiträumig umfahren. Die Ausweichstrecken sind überlastet.

Zwei Kräne – zwei Unfälle

Nur rund 25 Stunden zuvor hatte sich bei Wardenburg ein fast identischer Unfall ereignet. In der Nacht zu Donnerstag war dort ein 58 Tonnen schwerer Kran im Grünstreifen stecken geblieben. Bis zum Donnerstagnachmittag war es aufgrund der notwendigen Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Der rote 60 Tonnen schwere Kranwagen muss aufwendig geborgen werden. Quelle: dpa

Die beiden Unfallstellen liegen etwa drei Kilometer voneinander entfernt. Die rechte Fahrspur ist aufgrund der dortigen Baustellensituation auf drei Meter Breite beschränkt – eine für Kranfahrzeuge erlaubte Spurbreite, so der Polizeisprecher. Wie es zu den beiden Kranunfällen kam, ist noch nicht ermittelt. Möglicherweise habe es sich um Lenkfehler der Fahrer gehandelt. Bei beiden Unfällen entstand ein Sachschaden von geschätzt je 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von Jens Gümmer/RND