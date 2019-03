Stederdorf

Das ist genau passiert: Der Dieb, der eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben soll, stahl um 2.30 Uhr den schwarzen BMW auf dem Weizenkamp in Stederdorf ( Peine) und fuhr mit dem gestohlenen Wagen auf die A 2 in Richtung Berlin. Bei der Flucht fiel der BMW einer Polizeistreife auf. Um das Fahrzeug kontrollieren zu können, gaben die Beamten dem Fahrer ein Haltezeichen. Anfänglich täuschte er vor, die Autobahn an der Abfahrt Braunschweig-Flughafen verlassen zu wollen, beschleunigte dann jedoch stark seine Geschwindigkeit und flüchtete weiter auf der A 2. „Der Mann wurde daraufhin von zehn Funkenstreifen-Wagen verfolgt“, sagte Pintak der PAZ.

Polizeihubschrauber eingesetzt

Gesehen wurde der schwarze BMW dann wieder in Königslutter auf der Wolfsburger Straße, und um 4.20 Uhr fanden die Polizisten das verlassene Auto dort auf der Fallersleber Straße. Pintak weiter: „Sofort wurden der Polizeihubschrauber und Spürhunde eingesetzt, um den Kriminellen zu fassen, der zu Fuß geflohen ist. Doch er konnte in der Dunkelheit leider nicht gefunden werden.“ Den BMW schleppte man ab, er wird aktuell von der Spurensicherung auf mögliche Hinweise auf den Täter untersucht. Das Fahrzeug hatte einen Wert von etwa 25 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 entgegen.

Die Route des Autodiebs

Weiterer Vorfall am 25. Januar

Immer wieder kommt es zu Autodiebstählen und Verfolgungsjagden im Kreis Peine. Zuletzt lieferte sich ein Autodieb in der Nacht zum 25. Januar mit einem in Oberg gestohlenen BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A 2 und durch das Braunschweiger Stadtgebiet. Dort konnte er schließlich gestoppt werden (PAZ berichtete). Der BMW X5 wurde in Oberg gestohlen, wo er an der Bürgermeister-Ohlms-Straße in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. Gegen 3 Uhr wollten Polizisten den Pkw im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen kontrollieren. Anfänglichen Haltezeichen durch die Polizei kam der Fahrer des BMW nach. Dann beschleunigte er jedoch stark und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen. Man fasste ihn dann jedoch in der Löwenstadt auf dem Prinzenweg.

Von Thomas Kröger