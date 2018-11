Hannover

Abgelenkt durch sein Handy und mit Alkohol im Blut hat ein 56-jähriger Audifahrer am Donnerstag einen Auffahrunfall auf der A2 zwischen dem Kreuz Buchholz und der Anschlussstelle Lahe verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Dass sich der Verkehr vor ihm staute, übersah er offenbar. Abgelenkt durch sein Handy fuhr er gegen 17 Uhr mit seinem A6 auf den VW-Golf einer 46-Jährigen. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten gab der 56-Jährige an, dass er den Stau nicht bemerkt habe, da er gerade eine Mitteilung auf seinem Handy gelesen habe. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch des Fahrers fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,65 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Von mm/RND