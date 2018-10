Lehrte

Der Verkehr auf der A2 bei Lehrte fließt wieder. Seit dem 3. Oktober sind die Bauarbeiten an der Fahrbahn zwischen Hannover-Ost und Hämelerwald beendet. Doch viele Verkehrsteilnehmer klagen, weil sie sich weiter ausgebremst fühlen. Denn bei Lehrte gilt auf einer Strecke von etwa 10 Kilometern weiter Tempo 80.

Grund: „Die neue Fahrbahndecke ist noch glatt, die Griffigkeit fehlt. Zunächst muss der Bitumen-Film abgefahren werden“, erklärt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau, der Bild-Zeitung.

Wenn alles nach Plan läuft, kann die Geschwindigkeitsbegrenzung in Richtung Dortmund laut dem Bericht in der übernächsten Woche wieder aufgehoben werden. In Richtung Berlin ist es wohl erst Ende November soweit.

Von ewo/RND