Hude

Im Landkreis Oldenburg ist eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw ungebremst in die Fensterfront eines Einkaufsmarktes gefahren. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, aber es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro am Pkw und an der Fenstfront. Die Unfallursache blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

Das Auto der 77-Jährigen steht nach dem Unfall im Einkaufsladen. Quelle: Polizei

Von r.