Braunschweig

Eine 77 Jahre alte Autofahrerin übersah einen Fußgänger (38) am Mittwochabend in Braunschweig und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Der Mann habe wenige Meter hinter einer Ampel eine zweispurige Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fußgänger prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen auf der Windschutzscheibe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines anderen Autos konnte rechtzeitig bremsen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wenige Stunden zuvor wurde ebenfalls in Braunschweig ein Siebenjähriger Junge von einem Auto angefahren. Zeugen berichteten, dass das Kind plötzlich auf die Straße gelaufen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 35-jährige Autofahrerin konnte am Mittwoch nicht mehr ausweichen. Der Junge geriet auf die Motorhaube und fiel neben den Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist noch unklar.

Mehrere Unfälle in Niedersachsen

Einen Tag zuvor kam es in Hannover zu zwei Unfällen zwischen Autofahrern und Radfahrern. Im Stadtteil Badenstedt wurde ein 12-Jähriger beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt. In der Region Hannover, in Burgdorf, wurde Anfang Februar ebenfalls ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Auf der Berliner Allee in Hannover-Mitte wurde eine 26-Jährige von einem Auto erfasst – der Fahrer floh. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von RND/dpa