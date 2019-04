Bad Nenndorf

Am Sonnabendmittag verliert in 56-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. An der Kreuzung „Drei Steine“ in Bad Nenndorf überfährt er ein Verkehrsschild und kollidiert mit einer Ampel. Der Mann wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren, wo er kurze Zeit später verstirbt.

Hund überlebt Unfall

Ein Hund, welcher sich im Fahrzeug befunden hat, wird augenscheinlich nicht verletzt und durch den Tierschutz zur Versorgung abgeholt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wird der Verkehr um- und abgeleitet. Aufgrund des Unfalles ist die Lichtsignalanlage komplett ausgefallen und wird vermutlich erst am Montag wieder in Betrieb genommen.

Von RND/sis