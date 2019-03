Hannover

In Niedersachsen bleibt die Zahl der Grippefälle auf hohem Niveau. Die Positivrate von Influenzaviren ist in der vergangenen Woche noch einmal leicht von 48 auf 50 Prozent gestiegen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Wochenbericht des Landesgesundheitsamtes in Hannover hervorgeht. Übermittelt wurden innerhalb einer Woche 1375 laborbestätigte Influenzafälle.

Bereits 27 Tote durch Influenza

Ob dies der Höhepunkt der Grippewelle sei, lasse sich nicht sagen, hieß es. Inzwischen starben landesweit 27 Menschen an Influenza, diese Patienten hatten nach Behördenangaben meist Vorerkrankungen.

Aber was tun bei Grippe? Die wichtigsten Tipps und Verhaltensregeln rund um die Krankheit finden Sie hier im Überblick.

Weniger Krankmeldungen in Kitas

Darüber hinaus fehlten in der neunten Kalenderwoche in den Kitas 14,6 Prozent der betreuten Mädchen und Jungen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zur Vorwoche.

Von RND/dpa