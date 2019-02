Uelzen

Ein 18-Jähriger ist im Kreis Uelzen von einer Erixx-Regionalbahn angefahren und am Bein verletzt worden. Vermutlich war der junge Mann auf den Schienen unterwegs, als er den Zug bemerkte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte. Als der Lokführer den jungen Mann am Samstagabend auf der Strecke zwischen Wieren und Uelzen sah, leitete er eine Schnellbremsung ein. Die rund 60 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Wegen des Vorfalls verspäteten sich elf Züge.

Von RND/dpa