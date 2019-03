Helmstedt

Zwei Männer haben in Helmstedt einen 14 Jahre alten Jungen überfallen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Jugendliche am Sonntagabend auf dem Weg nach Hause, als ihn plötzlich zwei Unbekannte attackierten. Die Täter forderten erfolglos Geld und Handy von dem Jungen und schlugen ihn. Der Jugendliche konnte sich losreißen und entkommen. Die Eltern brachten den 14-Jährigen in ein Krankenhaus, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden.

Von RND/dpa