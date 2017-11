Zweifelhafte Werbeclips entern YouTube-Trends

Werbeanzeigen landen aktuell häufiger in den YouTube-Trends. © Screenshot/YouTube

Betrug

In den letzten Tagen tauchen in den deutschen YouTube-Trends Werbeclips auf, die ihr Ranking offenbar nicht ihren Klickzahlen zu verdanken haben.

Hannover. Normalerweise platziert ein geheimer Algorithmus in den Trends die aktuellen YouTube-Stars und Geheimtipps der digitalen Plattform. Doch wie Spiegel Online nun berichtete, mischen sich seit ein paar Tagen dubiose Werbeclips unter die Klick-Magneten. Auf Platz 1 prangte am Sonntagnachmittag etwa ein Clip mit dem Titel: „739 Euro am Tag Schritt für Schritt Anleitung“.

Hinter den Clips könnten Online-Abzocker stecken

Der Clip ist neun Sekunden lang und fordert den Nutzer auf, einem Link zu folgen. Dieser führt auf die Website eines Online-Casinos. Hinter dort präsentierten Angeboten könnten Online-Betrüger stecken.

Die Anzahl solcher Videos hat sich in den vergangenen Tagen schrittweise erhöht. Mal geht es um Shopping-Gutscheine, die man sich durch ein kostenpflichtiges SMS-Abo sichern soll. Ein anderes Angebot dreht sich um billiges Handyzubehör.

Bekannte YouTuber melden sich zu Wort

Mittlerweile melden sich auch bekannte YouTuber zu Wort. Sie vermuten hinter den platzierten Videos gekaufte Klicks und Bot-Netzwerke. So soll es gelungen sein, den YouTube-Algorithmus auszutricksen.

YouTubes Mutterkonzern Google teilte auf Anfrage mit, man nehme den Missbrauch des Systems von YouTube sehr ernst. Das betreffe auch künstlich aufgeblähte Zuschauerzahlen.

Von RND