ZDF-Serie „Familie Braun“ gewinnt Emmy

Preisverleihung in New York

Die ZDF-Miniserie „Familie Braun“ wurde in New York mit dem International Emmy ausgezeichnet. Die Dramedy erzählt die Geschichte einer Neonazi-WG.

New York. Die vom ZDF produzierte Mini-Serie „Familie Braun“ hat einen International Emmy gewonnen und sich damit gegen Konkurrenten aus Kanada, Argentinien und Brasilien durchgesetzt. „Vielen Dank an die Jurys auf der ganzen Welt, dass sie für unser kleines Programm gestimmt haben“, sagte Produzentin Beatrice Kramm bei der Preisverleihung am Montagabend in New York.

Das Kurzformat besteht aus acht Folgen à sechs Minuten. Die Kürze der Internetfolgen sei eine große Herausforderung gewesen, sagte ZDF-Redakteurin Lucia Haslauer. Die satirische Webserie dreht sich um die Neonazis Kai und Thomas, die gemeinsam in einer WG leben. Eines Tages steht Thomas schwarze Tochter vor der Tür und stellt das Leben der beiden rechten Mitbewohner radikal auf den Kopf. Neben den Hauptdarstellern Edin Hasanovic und Vincent Krüger treten unter anderem die YouTuber Florian Mundt, Max Krüger und Fabian Riek in kleineren Rollen auf.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Ehrungen sind sehr begehrt, genießen jedoch nicht so viel Aufmerksamkeit wir die Verleihungen in Los Angeles. Mit insgesamt vier Auszeichnungen in den elf Kategorien konnte Großbritannien in diesem Jahr die meisten Preise gewinnen. Auch Produktionsteams aus Norwegen, Belgien, Frankreich, Kanada und der Türkei nahmen Trophäen mit nach Hause.

Von RND/dpa