Pro Monat bietet Xbox eine Reihe von kostenfreien Spielen, die für die Nutzer des „Games with Gold“-Service bereitgestellt werden. Die Downloads können direkt im Store oder online heruntergeladen werden und teilen sich auf einzelne Titel für die Xbox One und die Xbox 360 auf. Welche Spiele im Januar erhältlich sind und wann diese Ihnen zur Verfügung stehen, verraten wir Ihnen hier.

Die neuen Xbox Gold Spiele im Januar 2019

Auf folgende Titel können sich Spieler von Xbox One und Xbox 360 im Januar 2019 freuen. Um die Spiele auch nach Ablauf des laufenden Monats nutzen zu können, muss lediglich der Download ausgelöst werden.

• CELESTE ( Xbox One, kostenlos erhältlich vom 01. bis zum 31. Januar)

• WRC 6: World Rally Championship ( Xbox One, kostenlos erhältlich vom 16. Januar bis zum 15. Februar)

• Lara Croft: Guardian of Light ( Xbox One/ Xbox 360, kostenlos erhältlich vom 01. Januar bis zum 15. Januar)

• Far Cry 2 ( Xbox One/ Xbox 360, kostenlos erhältlich vom 16. bis 31. Januar)

Xbox Gold Spiele aus dem letzten Monat

Da einige monatliche Spiele erst Mitte des Monats starten, sind folglich auch einige Spiele bis Mitte des nächsten Monats erhältlich. Aus dem Dezember 2018 sind noch folgende Spiele verfügbar:

• Für den vergangenen Monat sind die Xbox Gold Spiele nicht mehr verfügbar.

Ab wann gibt es die Xbox Gold Spiele für Januar 2019?

Die monatlichen Xbox Games with Gold werden jeden Monat in einem festen Rhythmus veröffentlicht. Dabei handelt es sich jeweils um den ersten und sechzehnten Tag jedes Monats.

Wo finde ich die Xbox Gold Spiele für Januar 2019?

Die Xbox Gold Spiele können direkt auf der Xbox Startseite ausgewählt werden. Dort befindet sich eine entsprechende Kachel zum Klicken. Daraufhin werden alle verfügbaren kostenlosen Titel angezeigt.

Hier gelangen Sie zu den aktuellen Games with Gold von Xbox.

Games with Gold für Xbox One

Die monatlichen Spiele teilen sich auf die beiden Konsolen Xbox One und Xbox 360 auf. Dabei variieren Erscheinungsdatum und Nutzungsbedingungen geringfügig. Die Xbox One Games with Gold sind für Abonnenten einen Monat lang kostenlos verfügbar.

• Der erste Titel ist vom ersten Tag des Monats bis Ende des Monats verfügbar.

• Der zweite Titel ist vom sechzehnten Tag des Monats bis zum fünfzehnten Tag des nächsten Monats verfügbar.

Games with Gold für Xbox360

Die Xbox 360 Titel sind für Abonnenten von Games with Gold zwei Wochen lang kostenlos verfügbar. Da Xbox eine Abwärtskompatibilität für alle Spiele anbietet, können Xbox-360-Titel auch auf der Xbox One genutzt werden.

• Der erste Titel ist vom ersten bis zum fünfzehnten Tag des Monats verfügbar.

• Der zweite Titel ist vom sechzehnten Tag bis zum Ende des Monats verfügbar.

Was ist Xbox Live?

Bei Xbox Live handelt es sich um den Online-Dienst von Microsoft, der für die Xbox 360 und die Xbox One zur Verfügung gestellt wird. Grundsätzlich ist der Zugang zu Xbox Live kostenfrei, allerdings sind in dieser Version nicht alle Funktionen freigeschaltet. Die kostenfreie Variante umfasst ein Netzwerk, über das Spieler miteinander mittels VoIP-Sprachkommunikation spielübergreifend interagieren können. Weitere Funktionen sind etwa der Zugang zum Xbox Store, die Einsicht der Spielerfolge oder Zugang zu zahlreichen Video-on-Demand-Diensten wie Xbox Video oder Musikstreaming-Diensten. Letztere Funktionen sind teilweise allerdings mit Kosten verbunden.

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold oder auch „Games with Gold“ umfasst einen Service innerhalb von Xbox Live. Es handelt sich um ein zusätzliches Abonnement, mit dem Spieler exklusive Zugänge zu Demos, Bonusspiele und Mitgliederrabatte erhalten. Darüber hinaus erhalten Nutzer jeden Monat eine Auswahl kostenloser Spiele, die Monat für Monat wechseln. Die gratis Xbox Games sind über den jeweiligen Monat verteilt, sodass einige bereits am Anfang des Monats und andere erst gegen Mitte des Monats veröffentlicht werden.

