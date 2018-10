Hannover

Sein Name bleibt Diskussionsstoff: Der Pop-Sänger Xavier Naidoo soll ab 2019 als Juror in der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ auftreten. Das gab der Kölner Sender am Mittwoch bekannt. Auf die Nominierung folgten im Netz kurze Zeit die ersten negativen Kommentare.

Schon im Jahr 2015 hatte die Nominierung Naidoos für die Teilnahme am Eurovision Song Contest für massive Kritik gesorgt. Der Norddeutsche Rundfunk zog die Ernennung daraufhin zurück.

Immer wieder geriet der 47-Jährige unter anderem wegen Antisemitismus-Vorwürfen und fragwürdiger Aussagen in die Schlagzeilen. Naidoo verbreitete in der Vergangenheit verschiedene Verschwörungstheorien und trat vor Anhängern der rechten Reichsbürgerbewegung auf. Radiostationen, Weggefährten, andere Künstler und sogar der Mannheimer Oberbürgermeister distanzierten sich von dem Sänger.

Auf Twitter äußerten zahlreiche Nutzer nun ihren Unmut über die Entscheidung des Privatsenders.

Ein Nutzer zieht Parallelen zur rechtspopulistischen AfD.

Andere sind der Meinung, dass das Format den Zenit sowieso überschritten hat.

Einige schlagen in Anlehnung an die Ideologie der Reichsbürger einen neuen Namen für die Sendung vor.

Und auch das Satire-Fernsehen hat die Nachricht bereits aufgegriffen.

Von RND/mkr