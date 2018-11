Köln

Zum 20. Jubiläum der Kultsendung „X-Factor: Das Unfassbare“ hatte RTL 2 ein besonderes Revival mit brandneuen Folgen geplant. Die zwei Episoden, die der Sender eigens produzieren ließ, liefen am 4. November im Fernsehen. Doch statt Freude kam bei den Fans Frust auf: Für die fünf Kurzgeschichten und den Sender hagelte es im Netz Kritik. „Schlimmer als ’Berlin’ und ’Köln’ zusammen“, postet ein Nutzer auf Facebook. Ein anderer schreibt: „So ein Müll! (...) Die Geschichten sind so unsinnig erzählt. (...) Schade, dass man eine gute Sendung so kaputt machen kann.“ Auch auf Twitter wurde fleißig kommentiert:

Wie im Original wurde am Ende der Sendung enthüllt, welche Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhen – allerdings nicht durch Kultmoderator Jonathan Frakes. Im deutschen Comeback führte der Schauspieler Detlef Bothe durch die Sendung. Auch das stieß dem einen oder anderen Fan auf:

Und auch inhaltlich gab es Kritik. Viele Zuschauer warteten auf die klassischen mysteriösen Vorkommnisse, wie sie in den 90er Jahren gezeigt wurden, vergeblich.

Wer sich noch mal selbst ein Bild von der Comeback-Sendung machen möchte, der kann sich „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“ in der Mediathek von RTL 2 anschauen.

Die alten Folgen laufen indes weiter jeden Sonntagvormittag auf RTL 2.

Von Amina Linke / RND