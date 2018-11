Hannover

Joko Winterscheidt kehrt an diesem Donnerstag, 15. November 2018, zurück auf die Bildschirme. Um 23.10 Uhr startet seine neue Show „Win your Song“ auf ProSieben. Dafür hat er sich in jede Folge je zwei Musiker eingeladen, die gegeneinander antreten.

In jeder Runde müssen sich diese klassische Instrumente erspielen. Wer verliert, erhält ein alternatives Instrument. Da könnten die Gäste unter anderem mit einem Kochtopf statt einem Drumset starten. Runde um Runde treten sie gegeneinander am, zum Finale sollen sie ihre größten Hits auf die Bühne bringen.

Wer sich bis dahin keine ordentliche Band zusammenspielen konnte, muss sich dann vielleicht mit einem Kinder-Klavier – oder noch schlimmer – mit Joko Winterscheidts krächzender Stimme begnügen.

„Win your Song“: Das sind die Gäste der nächsten Folgen

Den Anfang machen am späten Donnerstagabend die Musiker Maite Kelly und Max Giesinger. Und diese Musiker treten in den folgenden Sendungen gegeneinander an:

22. November: Judith Holofernes und Mark Forster

29. November: DJ Bobo und Wincent Weiss

6. Dezember: Vanessa Mai und Bosse

Wann läuft „Win your Song“ im TV?

Die nächsten Folgen von „Win your Song“ laufen jeweils donnerstags um 23.15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholungen werden immer in der Nacht zum Freitag, um 3.05 Uhr ausgestrahlt. Bei der Premiere am 15. November 2018 startet „Win your Song“ fünf Minuten früher, um 23.10 Uhr. Die Wiederholung der ersten Ausgabe läuft um 2.55 Uhr in der Nacht zum 16. November 2018.

Von RND