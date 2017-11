Whatsapp ist in mehreren Ländern nicht erreichbar

Störungsmeldungen

In mehreren Ländern klagen Whatsapp-User derzeit über Störungen des beliebten Messenger. Offenbar gibt es Probleme beim Verbindungsaufbau, da weder Nachrichten versendet noch Anrufe getätigt werden können.

Menlo Park.

„Focus“ hatte als erstes darüber berichtet, dass zahlreiche Nutzer über Störungen klagen. Auf der Website allestörungen.de kann man nachvollziehen, in welchen Ländern User des Portals derzeit über Verbindungsprobleme mit dem Messenger klagen.

In Deutschland meldeten sich unter anderem Nutzer aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Sachsen. Doch offenbar scheint es auch Probleme in Lateinamerika, an der Ostküste der USA sowie in Mexiko, der Türkei und Südostasien zu geben.

Auf Twitter sammelten sich in kürzerster Zeit Zehntausende Tweets unter den Hastags #WhatsApp und #WhatsAppDown.

Mehr in Kürze

Von RND