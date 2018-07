Menlo Park

Eine WhatsApp-Nachricht an viele Menschen weiterleiten – das ist jetzt deutlich schwieriger geworden. Denn WhatsApp hat die Zahl der Empfänger für weitergeleitete Nachrichten begrenzt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blogpost mit. Konnte man früher eine Nachricht einfach an bis zu 250 Menschen weiterleiten, soll nun weltweit eine Begrenzung von 20 Empfängern gelten, schreibt Recode. WhatsApp spricht dabei aber bisher noch von einem „Test“.

Mit der Begrenzung will WhatsApp, das zu Facebook gehört, verhindern, dass sich falsche Nachrichten schnell über den Messenger verbreiten. Nach einer Reihe von Lynchmorden – ausgelöst von WhatsApp-Falschmeldungen – hatte die indische Regierung WhatsApp Anfang Juli zu sofortigen Maßnahmen aufgefordert. In Indien liegt das Limit deshalb sogar bei fünf Empfängern.

In einer weiteren Änderung hatte WhatsApp Im Juli bereits die Kennzeichnung von weitergeleiteten Nachrichten eingeführt.

Von asu/RND