Sprachnachrichten in WhatsApp werden für iOS-Nutzer ein bisschen bequemer. Mit der in iTunes erhältlichen Version 2.18.100 müssen kleine – oder auch größern – Audios nicht mehr einzeln angetippt werden, damit sie abspielen. Die Sprachnachrichten innerhalb eines Chats werden nun nämlich nacheinander abgespielt. Wie die Seite „wabetainfo.com“ berichtet, wird am Ende jeder einzelnen Nachricht ein kleiner Ton wiedergegeben, danach folgt das nächste Audio.

Überarbeitet wurde in der neuen Version auch das Kontextmenü. Drückt man länger auf eine Nachricht, kann diese nun schneller beantwortet, weitergeleitet oder kopiert werden. Außerdem wurde Whatsapp für das iPhone XS Max optimiert.

Zur Galerie Rund 55 Prozent der Deutschen kommunizieren laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie täglich über Whatsapp. Doch obwohl viele Smartphone-Besitzer routiniert im Umgang mit der Messenger-App sind, gibt es zahlreiche Funktionen, die noch nicht jeder kennt. Wir zeigen Ihnen 13 Funktionen, die die Kommunikation erleichtern.

WhatsApp bereitet einen Dark Mode vor

Wie „wabetainfo.com“ berichtet, bereitet Whatsapp außerdem die Einführung eines dunklen Modus („Dark Mode“) vor. Dabei ist der Hintergrund dunkel mit dunkelgrauen Blasen und weißer bis hellgrauer Schrift. Ähnliche Modi gibt es schon für andere Apps, beispielsweise Twitter. Vor Kurzem hatte die Website berichtet, das WhatsApp an einem Urlaubsmodus arbeite.

Von dpa/RND