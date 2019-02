Leipzig

Nach „ Mario Kart 8“, „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“, „Captain Toad: Treasure Tracker“ und weiteren Titeln bringt Nintendo erneut ein hauseigenes Spiel, das einst für die Ladenhüterkonsole Wii U erschien, auf die absatzstarke Switch.

Das trägt den sperrigen Namen „New Super Mario Bros. U Deluxe“ und ist ein 2D-Jump-and-Run klassischer Manier: Der berühmteste Klempner der Welt rennt, hüpft und durchquert zahlreiche Level, um am Ende Prinzessin Peach aus den Klauen des bösen Bowser zu befreien.

Die Formel, die schon das erste „Super Mario Bros.“ von 1985 zu einem Welterfolg machte, greift auch hier. Kreatives Leveldesign kombiniert mit einer absolut präzisen Steuerung und zahlreichen Geheimnissen sowie Herausforderungen – schon ist kurzweilige Unterhaltung garantiert.

Acht Welten gilt es zu durchqueren, um Prinzessin Peach zu befreien. Quelle: Nintendo

Acht Welten gilt es dabei zu durchqueren, die altbekannte Szenarien wie Wald, Wüste und Wasser bieten. Während die ersten Level noch problemlos gemeistert werden können, zieht der Schwierigkeitsgrad aber schon bald an, sodass „New Super Mario Bros. U Deluxe“ selbst Mario-Veteranen fordert.

Das Spiel kann natürlich auch gemeinsam mit drei Freunden an einer Konsole bewältigt werden. Dadurch wird es zwar nicht leichter, denn einerseits leidet die Übersichtlichkeit, andererseits stehen sich die Spieler immer wieder im Weg. Mit dem Chaosfaktor wächst allerdings auch der Spielspaß.

Unter Wasser, im Wald oder in der Wüste: Der Schwierigkeitsgrad der Level steigt kontinuierlich an – und fordert selbst Mario-Veteranen. Quelle: Nintendo

Ist der etwa 20 Stunden andauernde Hauptmodus beendet, warten nicht nur besagte Geheimnisse auf ihre Entdeckung, sondern auch zahlreiche Bonusinhalte. Dazu zählen spezielle Herausforderungen, bei denen beispielsweise einzelne Level abgeschlossen werden müssen, ohne Münzen einzusammeln.

Der Modus „New Super Luigi U“ bringt darüber hinaus selbst Profis ins Schwitzen, da die Level aus der Hauptversion hier in wesentlich kürzerer Zeit abgeschlossen werden müssen.

„New Super Mario Bros. U Deluxe“ bietet also all die gewohnten Qualitäten eines Mario-Plattformers – und bekommt doch bald einen dezent faden Beigeschmack. Zum einen sieht man der Optik ihr Alter von sechs Jahren deutlich an. Bis auf eine höhere Auflösung im TV-Modus hat das Studio hier keine sichtbare Arbeit hineingesteckt.

Zum anderen lässt das Spiel den Nintendo-typischen Ideenreichtum vermissen. Items und Münzen sammeln, Yoshis reiten, versteckte Röhren finden: Das ist zwar alles sehr gut umgesetzt, aber eben auch enorm konventionell.

Wer allerdings genau das sucht – ein klassisches 2D-Mario für den kurzweiligen Spielspaß zwischendurch – kann bei „New Super Mario Bros. U Deluxe“ bedenkenlos zugreifen.

Konventionell aber gut: „New Super Mario Bros. U Deluxe“ erfindet das Genre nicht neu, bietet aber trotzdem jede Menge Spielspaß für zwischendurch. Quelle: Nintendo

Fazit: „New Super Mario Bros. U Deluxe“ bietet die altbewährte Mario-Rezeptur aus kreativem Leveldesign, griffiger Steuerung und zahllosen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Im Mehrspielermodus kommt doppelt Freude auf. Jedoch sollte man keine herausragenden Neuerungen erwarten – die sucht man hier selbst mit der Lupe vergeblich.

„New Super Mario Bros. U Deluxe“ Quelle: Nintendo

Wertung und Infos Wertung: 3,5 von 5 Punkte Genre: Jump-and-Run Erscheinungsdatum: 11. Januar 2019 Preis: ca. 50 Euro Jugendfreigabe: ab 0 Jahren Entwickler: Nintendo Publisher: Nintendo Website:

www.nintendo.de

Das sollten Eltern über „New Super Mario Bros. U Deluxe“ wissen: Die Welt von Mario hat sich seit den 1980ern nicht verändert: Knuffig-bunte Gestalten bevölkern sie, selbst die Gegner bringen einen zum Schmunzeln. Hüpft man ihnen auf den Kopf, verpuffen sie in einer kleinen Wolke. Für Kinder ist „New Super Mario Bros. U Deluxe“ also bedenkenlos empfehlenswert, zumal es bestens für gemeinsames Spielen mit den Eltern geeignet ist. Der teils hohe Schwierigkeitsgrad lässt sich durch die kluge Auswahl der Spielfigur stark abmindern. Die USK hat das Spiel ohne Altersbeschränkung freigegeben.

Von Christian Neffe