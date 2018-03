„Wir werden uns in den nächsten Jahren maßgeblich verändern“: Die Intendantin des Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, freut sich über das Schweizer Votum pro Rundfunkgebühr, mahnt aber Reformen bei der ARD an.

Schweizer Rundfunk-Votum

Warum ARD und ZDF sich weiter Sorgen machen müssen

Die Abschaffung der Rundfunkgebühr in der Schweiz ist gestoppt. ARD und ZDF sind erleichtert – doch auch sie müssen weiter um ihre Zukunft bangen. Denn ohne echte Reformen verlieren sie das Vertrauen von Zuschauern, Politikern und Kontrolleuren. Was ist zu tun? Und was würden Sie zahlen?