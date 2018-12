Hannover

Was hat die Google-Nutzer in Deutschland 2018 besonders interessiert? Klare Antwort: die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Bei den allgemeinen Suchbegriffen verbuchte „WM“ in diesem Jahr die höchsten Zuwächse, wie Google am Mittwoch mitteilte. Bei den „Wie-Fragen“ lagen „Wie oft war Frankreich Weltmeister?“ und„Wie muss Deutschland spielen, um weiterzukommen?“ vor „Wie heißt der Sohn von Kate und William?“

Bei den allgemeinen Suchbegriffen interessierten zudem der als vermisst geltende Sänger Daniel Küblböck und 2018 gestorbene Prominente wie TV-Star Jens Büchner und DJ Avicii. Dahinter folgten die Begriffe „Medaillenspiegel“, „ Olympia“, „ Meghan Markle“, „ Mondfinsternis“, „Euro Lira“ sowie „Hochzeit Harry Meghan“. Google wertete auch die Serien mit dem meisten Zuwachs aus. In Deutschland lagen da „ Babylon Berlin“, „Bad Banks“ und „Tannbach“ vorne.

Unter den „Wo-Fragen“ landeten „Wo ist der Mond?“ „Wo ist die ISS?“ und „Wo liegt Uruguay?“ an der Spitze.

Bei den „Was-Fragen“ interessierten kleine Tiere, die in diesem Sommer stark verbreitet waren: „Eichenprozessionsspinner was tun?“ lautete die Frage mit dem stärksten Zuwachs vor „ Was hilft gegen Wespen?“. Die drittstärkste Frage „ Was sind Permanenzen?“ bezog sich dagegen auf eine 500000-Euro-Frage der TV-Show „Wer wird Millionär“. Unter Permanenz versteht man die beispielsweise schriftlich festgehaltene Zahlenabfolge beim Roulette.

Google wertet nicht einfach nur die meistgesuchten Begriffe aus, da diese nicht speziell etwas über das Jahr aussagen. Vielmehr finden sich darunter Suchen zum Wetter oder dem TV-Programm.

Hier die Ergebnisse im Überblick:

Persönlichkeiten

1. Daniel Küblböck

2. Meghan Markle

3. Jan Ullrich

4. Maaßen

5. Demi Lovato

6. Özil

7. Seehofer

8. Tina York

9. Sylvester Stallone

10. Ella Endlich

Schlagzeilen

1. Mondfinsternis

2. Euro Lira

3. Hochzeit Harry Meghan

4. Chemnitz

5. Hambacher Forst

6. Hessen Wahl

7. Landtagswahl Bayern

8. DSGVO

9. Kate Baby

10. Thailand Höhle

Suchbegriffe

1. WM

2. Daniel Küblböck

3. Jens Büchner

4. Avicii

5. Medaillenspiegel

6. Olympia

7. Meghan Markle

8. Mondfinsternis

9. Euro Lira

10. Hochzeit Harry Meghan

Sportevents

1. WM

2. Medaillenspiegel

3. Olympia

4. Deutschland Schweden

5. Handball EM

6. Nations League

7. Olympia Eishockey

8. Leichtathletik EM

9. EM 2020

10. Public Viewing

Serien

1. Babylon Berlin

2. Bad Banks

3. Tannbach

4. Haus des Geldes

5. Altered Carbon

6. The Good Doctor

7. Young Sheldon

8. Lost in Space

9. Gestüt Hochstetten

10. Weissensee

Abschiede

1. Jens Büchner

2. Avicii

3. Mac Miller

4. Stephen Hawking

5. Stan Lee

6. XXXTentacion

7. Martin Haas

8. Dieter Thomas Heck

9. Anthony Bourdain

10. Aretha Franklin

Was-Fragen

1. Eichenprozessionsspinner was tun?

2. Was hilft gegen Wespen?

3. Was sind Permanenzen?

4. Was ist mit Daniel Küblböck?

5. Was bedeutet rs?

6. Was hat Maaßen gemacht?

7. Was ist in Chemnitz passiert?

8. Was tun bei Hitze?

9. Was sind Bitcoins?

10. Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Wo-Fragen

1. Wo ist der Mond?

2. Wo ist die ISS?

3. Wo liegt Uruguay?

4. Wo läuft heute Fußball?

5. Wo spielt Neymar?

6. Wo ist Martin Schulz?

7. Wo liegt Kroatien?

8. Wo entspringt der Rhein?

9. Wo regnet es gerade?

10. Wo liegt Bali?

Wie-Fragen

1. Wie oft war Frankreich Weltmeister?

2. Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen?

3. Wie heißt der Sohn von Kate und William?

4. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?

5. Wie lange bleibt die Hitze?

6. Wie viele Zeitzonen gibt es?

7. Wie alt ist Thomas Müller?

8. Wie heißt Bibis Sohn?

9. Wie heißt das WM Maskottchen?

10. Wie alt ist Prinz Harry?

Globale Schlagzeilen

1. World Cup

2. Hurricane Florence

3. Mega Millions Result

4. Royal Wedding

5. Election Results

6. Hurricane Michael

7. Kavanaugh Confirmation

8. Florida Shooting

9. Greve dos caminhoneiros

10. Government Shutdown

Von RND/dpa/asu