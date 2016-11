So stellt sich die Website ConceptsiPhone das kommende iPhone 8 vor. © ConceptsiPhone

Details ausgeplaudert

Das dürfte den Apple-Machern so gar nicht schmecken: Völlig unbedacht hat Tai Jeng-wu, Chef des Display-Herstellers und Apple-Zulieferers Sharp, mögliche Details über die nächste iPhone-Generation ausgeplaudert.

Hannover. Bei einer Rede an der Tatung University in Taipeh (verriet er die Innovation in einem Nebensatz: Demnach wechselt das iPhone zeitnah von einem LCD- zu einem OLED-Display. Dass die neue Technologie bereits beim iPhone 8, dass im kommenden Jahr vorgestellt werden soll, verbaut wird, dürfte damit als einigermaßen sicher gelten.

Und das, obwohl der Konzern aus Cupertino wie kein anderes Unternehmen ein Riesengeheimnis um seine neuen Features macht. Apple-Fans lauern für gewöhnlich schon Tage vorher auf die von Apple angekündigten Keynotes.

Screen reagiert deutlich empfindlicher auf Berührung

Das neue OLED-Display verspricht noch brillantere Farben und stärkere Kontraste – außerdem soll es deutlich sensibler auf Berührungen reagieren und, ähnlich wie bei Samsung Edge, auch verbogen verbaut werden können. Passend dazu ist bereits vor einiger Zeit durchgesickert, dass Apple möglicherweise beim iPhone 8 auf den Homebutton inklusive Fingerscanner verzichten und diese direkt ins Display integrieren will. Das iPhone 8 könnte dann nahezu komplett ohne Rand auskommen.

Von RND/caro