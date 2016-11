Der türkische Staatspräsident (v.l.) Recep Tayyip Erdogan und Moderator Jan Böhmermann.

© dpa

„Schmähkritik“

Wie geht es mit Böhmermanns Gedicht weiter?

Seit Mai darf Jan Böhmermann sein Gedicht „Schmähkritik“ nur noch in Auszügen vortragen – doch das reicht dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan noch nicht. Er will es komplett verbieten lassen. Am Mittwoch startet der Prozess am Hamburger Landgericht.